Выпишите граматическую основу в предложении: И тут я вспомнил, что ружье-то мы за??ыли.
Русский язык
Выпишите граматическую основу в предложении: И тут я вспомнил, что ружье-то мы за??ыли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом предложении их две,и все они отделяются запятой,как придаточная и главная часть,Грамматические основы:Я вспомнил-это первая грамматическая основа,Мы Забыли-это вторая грамматическая основа.
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