Фанетычны разбор слова: лiчбы, чытае.

Гость: Гость:

Прошу прощения за русскую букву И =) личбы- 2 скл. л- (л`) зыч. сан. мяк. и- (и) гал. нац. ч-(ч) зыч. шып. зацв. цв. б- (б) зычн. цв. ы-(ы)гал. ненац. _____ 5 лит., 6 гук. (личбы) чытае- 2 скл ч-(ч) зяч. гал. шып. зац. ы-(ы) гал. ненац. т-(т) зыч. глух. цв. а-(а) гал. нац е- (й`) зыч. сан. мяк. - (э) гал. ненац. ______ 5 литар. 6 гук. (чытайэ)