Фанетычны разбор слова: лiчбы, чытае.

Беларуская мова
Фанетычны разбор слова: лiчбы, чытае.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошу прощения за русскую букву И =) личбы- 2 скл. л- (л`) зыч. сан. мяк. и- (и) гал. нац. ч-(ч)  зыч. шып. зацв. цв. б- (б) зычн.  цв. ы-(ы)гал. ненац. _____ 5 лит., 6 гук. (личбы) чытае- 2 скл ч-(ч) зяч. гал. шып. зац. ы-(ы) гал. ненац. т-(т)  зыч.  глух. цв. а-(а) гал. нац е- (й`) зыч. сан. мяк.   - (э) гал. ненац. ______ 5 литар. 6 гук. (чытайэ)
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