Фёдоров,Иванов и Петров выиграли вместе в лотерею 1 800р. Выигрыш Иванова составля?? 64% выигрыша Фёдорова, Сколько рублей составлял выигрыш каждого из них?

Математика
Фёдоров,Иванов и Петров выиграли вместе в лотерею 1 800р. Выигрыш Иванова составля?? 64% выигрыша Фёдорова, Сколько рублей составлял выигрыш каждого из них?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - выиграл Фёдров тогда-0,64Х выиграл Иванов Отсюда 0,76Х- Петров можно составить и решить уравнение. Х+0,64х+0,76х=1800. 2,4х=1800. Х=1800:2,4 х=750(руб)-Фёдров. 2)750*0,64=480руб-Иванов. 3)750*0,76=570руб-Петров
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