Фёдоров,Иванов и Петров выиграли вместе в лотерею 1 800р. Выигрыш Иванова составля?? 64% выигрыша Фёдорова, Сколько рублей составлял выигрыш каждого из них?

Математика

Фёдоров,Иванов и Петров выиграли вместе в лотерею 1 800р. Выигрыш Иванова составля?? 64% выигрыша Фёдорова, Сколько рублей составлял выигрыш каждого из них?

Автор: Гость