Физика, решите пожалуйста!!

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Запишем уравнение движения X=Xo+Vo*t+a*t²/2 У нас: Xo = 5 м Vo = -3 м/с a = -0,5 м/с² Получаем: X = 5 - 3*t - 0,5*t²/2 или X = 5 - 3*t -0,25*t². Подставляем в это уравнение сначала t=1 с: X₁ = 5 - 3*1 - 0,25*1² = 5-3-0,25 = 1,75 м Значение t=3 подставь в формулу самостоятельно