Помогите.... Я давно задавала вопрос, но мне так и не ответили :((((

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Герои баллад - мужественные, смелые, защищающие чьи-то права и жаждущие справедливости, влюбленные в прекрасную даму и идущие на подвиги ради нее и рыцарской славы. Сюда относят баллады Жуковского - "Замок Смальгольм", "Песнь о вещем Олеге" Пушкина, Ф. Вийон "О женщинах былых времен ", Гёте "Лесной царь"