Флаг...ки пиро...ки гор...ки варе...ки поро...ки деревя...ки бума...ки Рома...ки фура...ки Матрё...ки но..ки рыбё...ки кочеры...ки сторо...ки ...

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Флаг...ки пиро...ки гор...ки варе...ки поро...ки деревя...ки бума...ки Рома...ки фура...ки Матрё...ки но..ки рыбё...ки кочеры...ки сторо...ки ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирожки варежки порошки  деревянки бумажки Ромашки фуражки матрёшки ножки рыбёшки сторожки
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