фонетический разбор слова вкус
Русский язык
фонетический разбор слова вкус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вкус - 1 слог в -[ф] -согласный, твердый, глухой, парный к - [к] - согл., твердый, парный, глухой, парный у - [у] - гласный, ударный с - [с] - согл., твердый, парный, глухой, парный __________________ 4 буквы, 4 звука
Гость:
Вкус(вкус)-4букв,4звуки,1склад. в-приг,дзв,тв. к-приг,глух,тв. у-голос.нагол. с-приг,глух,тв.
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