фонетический разбор слова вкус

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Вкус - 1 слог в -[ф] -согласный, твердый, глухой, парный к - [к] - согл., твердый, парный, глухой, парный у - [у] - гласный, ударный с - [с] - согл., твердый, парный, глухой, парный __________________ 4 буквы, 4 звука