собственная скорасть катера 32,8км/ч .скорасть катера по течению реки 34,2км/ч . найдите скорость катера против течения?
Математика
собственная скорасть катера 32,8км/ч .скорасть катера по течению реки 34,2км/ч . найдите скорость катера против течения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
собственная скорость----------32,8 км/час 34,2-32,8=1,4 км/час-----------скорость реки 32,8-1,4=31,4 км/час -----------скорость против течения реки.
Гость:
34,2-32,8=1,4-скорость течения реки 32,8-1,4=31,4-скорость катера против течения
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