определите высоту водонапорной башни,если у основания башни давление равно 40 кПА объясните
Физика
определите высоту водонапорной башни,если у основания башни давление равно 40 кПА объясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление=плотность(воды)*силу притяжения (g)*высоту(h). Значит, 40кПа=40000Па. 40000:10:1000=4 метра высота водононапорной башни.
Гость:
формула для решения данной задачи: p = плотность*g*h найдем искомую высоту: h(высота) = p/(плотность*g) = 40000 Па/(1000 кг/м3 *10Н/м) = 4 метра
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