какую работу совершил газ при изобарном увеличение объема от 35 до 50л? Давление газа равно 200 кПа

Физика
какую работу совершил газ при изобарном увеличение объема от 35 до 50л? Давление газа равно 200 кПа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 A = P*дельтаV = 200*[latex]10^{-3}[/latex]=3000Дж.
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