напиши ответы на вопросы . Обозначь падеж имён существительных Куда подошли путники? На чём растёт хвоя ?  

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напиши ответы на вопросы . Обозначь падеж имён существительных Куда подошли путники? На чём растёт хвоя ?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда пошли путники(И.п.)?-Они пошли в соседний лес(В.п.) На чём растёт хвоя(И.п.)?-Хвоя(И.п.) растёт на ветках(Пр.п) сосны(Р.п.),ели(Р.п.).
Гость:
Куда пошли путники?(И.п) Они отправились в дорогу.В.п. На чём растёт хвоя?(И.п) Хвоя(И.п) растёт на ветвях ели.(Р.п).
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