синтактический разбор белый пар по лугам расстилается
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синтактический разбор белый пар по лугам расстилается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пар-подлежащее расстилается-сказуемое белый-определение пар расстилается (где?) по лугам- обстоятельство места
Гость:
Белый пар по лугам расстилается.(Повеств.,невоскл.,распр.,прост.,без однород.членов.) Белый (какой?)-определение Пар(что?)-подлежащее По лугам (по чему?)-обстоятельство Расстилается(что делает?)-сказуемое
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