Первый велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 часа за ним выехал второй велосипедист со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов второй догонит первого?
Математика
Первый велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 часа за ним выехал второй велосипедист со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов второй догонит первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17,4-13,4=4 через 2 часа он будет на расстоянии 26,8 26,8/4=6,7 ответ 6,7 часа
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