Первый велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 часа за ним выехал второй велосипедист со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов второй догонит первого?

Математика

Первый велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 часа за ним выехал второй велосипедист со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов второй догонит первого?

Автор: Гость