Первый велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 часа за ним выехал второй велосипедист со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов второй догонит первого?

Математика
Первый велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 часа за ним выехал второй велосипедист со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов второй догонит первого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17,4-13,4=4 через  2  часа он будет  на  расстоянии 26,8   26,8/4=6,7 ответ 6,7  часа 
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