Слова в словарях расположены в алфавитном порядке по следующему правилу: раньше пишут то слово, у которого первая из несовпадающих букв идет в алфавите раньше либо в "позиции" несовпадения буква отсутствует. Расположи в алфавит...

Математика

Слова в словарях расположены в алфавитном порядке по следующему правилу: раньше пишут то слово, у которого первая из несовпадающих букв идет в алфавите раньше либо в "позиции" несовпадения буква отсутствует. Расположи в алфавитном порядке слова: лист, лакомка, лад, луна, ласточка, ладонь, лето, ласка, ливень, лес, лось, лицо.

Автор: Гость