Слова в словарях расположены в алфавитном порядке по следующему правилу: раньше пишут то слово, у которого первая из несовпадающих букв идет в алфавите раньше либо в "позиции" несовпадения буква отсутствует. Расположи в алфавит...
Математика
Слова в словарях расположены в алфавитном порядке по следующему правилу: раньше пишут то слово, у которого первая из несовпадающих букв идет в алфавите раньше либо в "позиции" несовпадения буква отсутствует. Расположи в алфавитном порядке слова: лист, лакомка, лад, луна, ласточка, ладонь, лето, ласка, ливень, лес, лось, лицо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лад, ладонь, лакомка, ласка, ласточка, лес, лето, ливень, лицо, лист, лось, луна.
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