Прямоугольный лист бумаги длинной 56 см и шириной 48 см нужно разрезать без отходов на наименьшее количество равных квадратов. Сколько получаем квадратов ?

Математика

Прямоугольный лист бумаги длинной 56 см и шириной 48 см нужно разрезать без отходов на наименьшее количество равных квадратов. Сколько получаем квадратов ?

Автор: Гость