Прямоугольный лист бумаги длинной 56 см и шириной 48 см нужно разрезать без отходов на наименьшее количество равных квадратов. Сколько получаем квадратов ?
Математика
Прямоугольный лист бумаги длинной 56 см и шириной 48 см нужно разрезать без отходов на наименьшее количество равных квадратов. Сколько получаем квадратов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56=7*2*2*2 48=3*2*2*2*2 НОД(56, 48)=2*2*2=8 наибольший общий делитель чисел 56 и 48 это число 8, поэтому наименьшее количевство равных квадратов равно (56:8) * (48:8)=42 ответ: 42
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