Форма ( диалог монолог полилог) и вид ( письменная/устная ) речи
Русский язык
Форма ( диалог монолог полилог) и вид ( письменная/устная ) речи
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Монолог - когда один человек произности речь Диалог - общение двух человек Полемика - спор нескольких человек
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