Формула вещества Ca(OCl)2 степени окисления хлора
Химия
Формула вещества Ca(OCl)2 степени окисления хлора
Ответ(ы):
Гость:
Ca(ClO)2 > Ca + Cl2 Ионное нужно?
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