Функции всех органоидов клетки
Биология
Функции всех органоидов клетки
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Функции органоидов в клетке: Эндоплазматическая сеть: 1) Соединяет все клеточные мембранные структуры 2) На ней происходят все внутриклеточные процессы 3) По системе каналов осуществляется транспорт веществ. Комплекс Гольджи: 1)Транспорт веществ, (белков и липидов), поступающих из эндоплазматической сети, предварительная их химическая перестройка, накопление, упаковка в пузырьки, 2) Формирование лизосом. Лизосомы: 1) Расщеплении крупных молекул 2) Могут разрушать и структуры самой клетки, вызывая ее гибель Митохондрии: 1) Синтез молекул АТФ Пластиды: В хлоропластах осуществляется фотосинтез. Хлорофилл окрашивает части растений в зеленый. Хромопласты – Запас питательных веществ. В лейкопластах запасаются или зерна крахмала или жиры или белки. Рибосомы: Синтез белка Клеточный центр или центросома: 1) Принимает участие в образовании веретена деления 2) Образуют базальные тельца ресничек, жгутиков. Микротрубочки: 1) Принимают участие в формировании цитоскелета клетки Вакуоли: 1) регулирование воды клетки 2) запас клеточного сока и питательных веществ и вредных веществ Ядро: 1) Место синтеза ДНК, и-РНК, р-РНК. 2) Хранение хромосом Мембраны: 1) Органичение содержимого клетки от внешней среды Цитоплазма: 1) Протекают процессы жизнедеятельности
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