Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. Ответы «Да» или «Нет». 1. Биологическое значение основных элементов, входящих в состав живых организмов, гла...
Биология
Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. Ответы «Да» или «Нет». 1. Биологическое значение основных элементов, входящих в состав живых организмов, главным образом связано с их распространением в земной коре. 2. Минеральные соли, углеводы и аминокислоты обладают гидрофильными свойствами. 3. Молекулы ДНК входят в состав хромосом и находятся только в ядре клетки. 4. Реакция гидролиза молекулы АТФ сопровождается высвобождением 30,6 кДж/моль энергии. 5. Организмы, живущие за счет органического источника углевода, назыаются автотрофными (автотрофами). 6. Большинство организмов используют для клеточного дыхания главным образом углеводы и жиры.7. При биосинтезе белка в клетке энергия в виде АТФ на одних этапах рас- ходуется, а на других – выделяется. 8. Синтез в клетке одной молекулы белка, состоящей из 200 – 300 амино- кислотных остатков, занимают 1 – 2 минуты. 9. При половом размножении потомство возникает в результате слияния диплоидных ядер, содержащихся в половых клетках – гаметах. 10. У большинства животных в оплодотворении яйцеклетки принимает уча- сти только один сперматозоид. 11. Физико-химические и биологические свойства белковой молекулы пол- ностью определяются ее третичной и четвертичной структурами. 12. Пигменты хлорофиллы и каротиноиды находятся в строме хлоропластов. 13. К хемоавтотрофным организмам относятся нитрифицирующие и серные бактерии. 14. Митоз обеспечивает рост и вегетативное размножение всех эукариотиче- ских организмов. 15. Дочерние клетки, образовавшиеся в результате мейоза, содержат обе го- мологичные хромосомы.
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