Запишите маршрут путешествия А Никитина ( кратко)

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Найболее вероятный маршрут путешествия Афанасия Никитина из Руси в Индию ,и его возращение , в 15 веке.Прошол он из г.Тверь в Н.Новгород ,далее по Волге через Казань , дошёл до Астрахань где потом через Каспийское море до Чапакчур . Следующий город через который он прошёл был Ормуг ,где переправляясь через Аравийское море он дошол до города Камбей ,в Индию.