Помогите написать соченение на тему истории детской литературы 18 века.Учебник 4 к??асс 1 часть програми БАЛАСС

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Каждый временной период – отдельная эпоха в истории литературы, и каждая характеризуется собственным литературный направлением, собственным образом мыслей. Так же и 18 век оставил свой отпечаток в развитии русского слога. 18 век запомнился нам благодаря новому течению, название которому сентиментализм. Писателей того времени заинтересовали более всего чувства героев, их настроение и то, как они меняются под действием окружающей жизни. Наиболее ярким примером тому является повесть «Бедная Лиза» Карамзина. Автор много внимания уделяет внутренним переживаниям своей героини. Она предстает перед нами очень нежной, наивной, ранимой девушкой, то есть типичной представительницей сентиментализма. Это литературное направление раскрывает перед нами новые стороны художественного слова, позволяет под другим углом оценить жизненные ситуации, сделать выводы черещ видение великих писателей. Причем, конфликт чувств и окружающего жестокого мира – одна из насущных проблем, что называется, всех времен и народов. То есть актуальность этого произведения в наши дни сложно переоценить. На самом деле, эту трогательную историю с печальным концом нельзя, в полном смысле этого слова, называть вымышленной. Хочется отметить, что подобные ситуации рано или поздно испытывал на себе, так или иначе, каждый. Эта тема большой любви и большого предательства данной повести помогает нам учиться на чужих ошибках, не допуская похожего в своей жизни. На самом деле, для современного читателя были бы крайне полезны произведения всех классиков, и Карамзин – не исключение. Ведь они были созданы для того, чтобы мы с вами учились понимать окружающий мир и все глобальные проблемы человечества. Я считаю, что литература в полной мере поможет избежать неверных решений, если мы будем анализировать жизненные ситуации, конфликты не на собственном опыте, когда уже, возможно, исправить что-либо довольно сложно, а на примерах героев художественных произведений прошлого. Таким образом, восприятие литературы, на примере «Бедной Лизы», как пища для размышлений, поможет нам развить в себе все человеческие моральные и нравственные качества.