вычислите площадь парка прямоугольной формы в гектарах если его длина 650м,а ширин?? 400м.а)26га.в)28га,с)280га,д)260га

Математика

вычислите площадь парка прямоугольной формы в гектарах если его длина 650м,а ширин?? 400м.а)26га.в)28га,с)280га,д)260га

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