вычислите площадь парка прямоугольной формы в гектарах если его длина 650м,а ширин?? 400м.а)26га.в)28га,с)280га,д)260га
Математика
вычислите площадь парка прямоугольной формы в гектарах если его длина 650м,а ширин?? 400м.а)26га.в)28га,с)280га,д)260га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га = 10 000 м^2 650*400=260 000м^2 260 000/10 000=26 а)26га
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