Газ объемом 0,0066 куб м расширяется до объема 0,033 куб м при постоянном давлении 515 кп??. Какая работа совершается газом?
Физика
Газ объемом 0,0066 куб м расширяется до объема 0,033 куб м при постоянном давлении 515 кп??. Какая работа совершается газом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=p×(V2-V1)=515000×(0,033-0,0066)=13.596кН
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