Газ объемом 0,0066 куб м расширяется до объема 0,033 куб м при постоянном давлении 515 кп??. Какая работа совершается газом?

Физика

Газ объемом 0,0066 куб м расширяется до объема 0,033 куб м при постоянном давлении 515 кп??. Какая работа совершается газом?

Автор: Гость