В треугольнике АВС проведениа высота ВD.Найдите: высоту ВD и сторону ВС,если ∠А=30,∠С=45,АВ-16см.
Геометрия
В треугольнике АВС проведениа высота ВD.Найдите: высоту ВD и сторону ВС,если ∠А=30,∠С=45,АВ-16см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из ∆АВD BD=AB•sinA=16•0.5=8см Из ∆ВСD BC=BD\sinC=8\2√2=2√2 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Если сила тока в электромагните возросла в 4 раза,то сила притяжения магнита: А)возросла в 2 раза.В)возросла в 4 раза.С)возросла в 16 раз.Д)умень...
Химия
Выберите среди данного перечня вещества те, которые вступают в реакцию с водой: CaO, Fe, NaOH, Na, K2O, Mg, MgO, Li, LiOH. Напишите соответствующие...
Английский язык
Русский язык