Выберите среди данного перечня вещества те, которые вступают в реакцию с водой: CaO, Fe, NaOH, Na, K2O, Mg, MgO, Li, LiOH. Напишите соответствующие уравнения реакций.

Химия
Выберите среди данного перечня вещества те, которые вступают в реакцию с водой: CaO, Fe, NaOH, Na, K2O, Mg, MgO, Li, LiOH. Напишите соответствующие уравнения реакций.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СaO + H2O = Ca(OH)22Fe + 6H2O = 2Fe(OH)3 + 3H22Na + 2H2O = 2NaOH + H2K2O + H2O = 2KOHMg + H2O = MgO + H22Li + 2H2O = 2LiOH + H2

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