Выберите среди данного перечня вещества те, которые вступают в реакцию с водой: CaO, Fe, NaOH, Na, K2O, Mg, MgO, Li, LiOH. Напишите соответствующие уравнения реакций.

Химия

Выберите среди данного перечня вещества те, которые вступают в реакцию с водой: CaO, Fe, NaOH, Na, K2O, Mg, MgO, Li, LiOH. Напишите соответствующие уравнения реакций.

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