Как ты понимаешь слова ,,беспризорная кошка,,?

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Как ты понимаешь слова ,,беспризорная кошка,,?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Беспризорная кошка" - означает что кошка непослушная,не слушает хозяев,возможно дикая,можно ещё подумать что игривая. (то есть описание характера)
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