В треугольнике ABC угол при вершине А равен 55 градусов AB и равна B Найдите угол при в??ршине B
Геометрия
В треугольнике ABC угол при вершине А равен 55 градусов AB и равна B Найдите угол при в??ршине B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано: АВС, А=55, АВ=ВСнайти: Врешение: А=С=55, у равнобедреннного треугольника углы при основании равны, все углы треугольника в сумме дают 180 градусов, С=180-В-А=180-55-55=70градусовответ: 70
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