Газ получил от нагревателя 4 кДж теплоты.3 кДж отдано холодильнику.Найти к.п.д. двигателя.
Физика
Газ получил от нагревателя 4 кДж теплоты.3 кДж отдано холодильнику.Найти к.п.д. двигателя.
Ответ(ы):
Гость:
4 кдж-100%;3 кдж-X%, найдем X=100*3/4=75%, значит кпд двигателя равен 100-75=25%
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