Какие чувства вызывает чеховский рассказ хирургия ?

Литература
Какие чувства вызывает чеховский рассказ хирургия ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смех сквозь слезы. Чехов показывает необразованность некоторых некоторых врачебных кадров , очень жалко становится пациента , а фельдшера так и охота отправить доучиваться.
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