Где находятся самые плодородные земли
Окружающий мир
Где находятся самые плодородные земли
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Гость:
Черноземы Наибольшую площадь Ч. занимает в Европейской и Азиатской России, достигающую миллионов десятин. Здесь черноземная полоса тянется непрерывно, с юго-запада на северо-восток, между 44° и 57° северной широты, то суживаясь, то расширяясь, переваливает за Урал и вытягивается вдоль Азиатского материка, внедряясь длинными языками даже в горную область восточного Забайкалья. Северную границу Ч. в пределах Европейской России можно, примерно, провести так: Заславль, Бердичев, Борзна, Льгов, Орел, Мценск, Епифань, Ряжск, Шацк, Тамбов, Нижнеломов, Алатырь, Сергач, Буинск, Чистополь, Мензелинск и предгорья Урала в Красноуфимском уезде.
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