Помогите пожалуйста написать сочинение о запрете издевательства над животными, о том чтобы их не пускали на шубы и тд
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Помогите пожалуйста написать сочинение о запрете издевательства над животными, о том чтобы их не пускали на шубы и тд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение:Я против чтобы над животными издевалися если бы я был Призедентом я бы зделал так чтобы над животними не издевалися чтобы они смогли бегать свободно по лесу и чтобы они были щястлевы и ещё я бы хотел завести себе кота рижево таково. НУ КАКТО ВОТ ТАК
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