Откуда и как произошла фамилия богомазова
Литература
Откуда и как произошла фамилия богомазова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богомазами называли раньше на Руси иконописцев. Скорее всего и фамилия произошла оттуда. Мазать (рисовать) Бога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Қазақ тiлi
Сөз тіркестерін пайдалана отырып,"Кезекші"тақырыбына диалог дайындаңдар;Шаңды сүрту,еденді жуу,шкафтың ішін жинау,гүлдерді суғару,тақтаны сүрту,пар...
Математика
Решите с помощью уравнения задачу.задумали число, умножили его на 4, к результату прибавили 13 и получили 57.какое число задумали? Срочно нужноо и ...