Откуда и как произошла фамилия богомазова

Литература
Откуда и как произошла фамилия богомазова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богомазами называли раньше на Руси иконописцев. Скорее всего и фамилия произошла оттуда. Мазать (рисовать) Бога
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