Где находились Арийстан Армейский, Сакистан Кушанский и Парнстан Семиреченский? ??акие у них были столицы? Кто в них княжил?

Гость: Гость:

В старые годы князем Арийских земель был Вересень-яр, а по прозванью Бус-ас, внук из внуков князя Бана-аса, возлюбившего более всех великого предка Будая. И был это Старый Вересень-яр из рода Спаса Велияра. Под закат же жизни своей великий князь Вересень-яр оставил кормило власти и златой трон Кияр-града сыну своему Дажень-яру, ибо был тот его сын любимый, и был он сильный воин, стремительный в походах как орёл крылатый. И братьям его он также положил властвовать, Корс-яру, в царстве Арийстане Арменском, а братьям-близнецам Ярнаку и Марану в Парнстане Семиреченском, старшему же, Сака-яру, в царстве Сакистане Кушанском за морем Волынским в Пятигорье.