Перечислите основные структурные элементы программы на Pascal

Гость: Гость:

1) Название программы (ключевое слово program) 2) блок описания типов (ключевое слово type) 3) блок объявления переменных (ключевое слово var) 4) описание глобальных процедур и функций (ключевые слова procedure и function) 5) основной блок программы (заключённый между ключевыми словами begin и end.)