Перечислите основные структурные элементы программы на Pascal

Информатика
Перечислите основные структурные элементы программы на Pascal
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Название программы (ключевое слово program) 2) блок описания типов (ключевое слово type) 3) блок объявления переменных (ключевое слово var) 4) описание глобальных процедур и функций (ключевые слова procedure и function) 5) основной блок программы (заключённый между ключевыми словами begin и end.)
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