Перечислите основные структурные элементы программы на Pascal
Информатика
Перечислите основные структурные элементы программы на Pascal
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Название программы (ключевое слово program) 2) блок описания типов (ключевое слово type) 3) блок объявления переменных (ключевое слово var) 4) описание глобальных процедур и функций (ключевые слова procedure и function) 5) основной блок программы (заключённый между ключевыми словами begin и end.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Задача на генетику по биологии объясните пожалуйста как решать??? Комолость круп??ого рогатого скота доминирует над рогатостью. Комолый бык Васьк...
Математика
Одно число в 2 1/6 раза больше второго. Если же из него вычесть 1/4,а ко второму прибав??ть 1/3,то числа будут равными. Найдите эти числа.
Математика