(х-12,15)+1,012=52,78
Математика
(х-12,15)+1,012=52,78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-12.15)=52.78-1.012 (х-12.15)=51.768 x=51.768+12.15 x=63.918
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