Где находится тёплое течение Наска в Южной Америке?
География
Где находится тёплое течение Наска в Южной Америке?
Ответ(ы):
Гость:
Перу -страна наски - Южная америка
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