ПОМОГИТЕ,СОСТАВИТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Для того чтобы сравнивать олимпийские тур??иры разного времени, во-первых, был принят метод оценки результатов национальной сборной не по числу завоеванных медалей, а по тому, какой процент...

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ПОМОГИТЕ,СОСТАВИТЬ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Для того чтобы сравнивать олимпийские тур??иры разного времени, во-первых, был принят метод оценки результатов национальной сборной не по числу завоеванных медалей, а по тому, какой процент разыгранных медалей достался нашим олимпийцем ведь от Игр к Играм число соревнований и количество медалей растет

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