Где обучались дети не благородного происхождения при екатерине 2
История
Где обучались дети не благородного происхождения при екатерине 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1764 году в Москве был открыт казенный «Воспитательный дом для подкидышей и беспризорных детей». Первое московское специализированное учреждение для детей – сирот.
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