Текст рассуждение "Книги о животных". ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
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Текст рассуждение "Книги о животных". ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Книги о животных" Много есть книг... Сказки, были, стихотворения, а есть книги про дивотных. Почему же они так называются? Потому, что вся информация которая указана в этих книгах, про животных. Там рассказывается про всю их жизнидеятельность, про то, чем питаются и многое другое. Я очень люблю эти книги, из них я узнаю новое, о моих любимых животных. Удачи :)
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