Начеерти прямаугольник одно сторона которого 9см а другая составляет одну третью часть её найди сууму сторон этого прямоуголбника

Математика

Начеерти прямаугольник одно сторона которого 9см а другая составляет одну третью часть её найди сууму сторон этого прямоуголбника

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