Начеерти прямаугольник одно сторона которого 9см а другая составляет одну третью часть её найди сууму сторон этого прямоуголбника
Математика
Начеерти прямаугольник одно сторона которого 9см а другая составляет одну третью часть её найди сууму сторон этого прямоуголбника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9\3=3 см - вторая строна 2) (9+3)х2= 24 см - периметр прямоугольника
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