Дополни предложения второстепенными членами поставь к ним вопросы 1. Зажглись огни 2. Роща зашумела 3. Поезд тронулся 4. Девочка кружится 5. Комьпютер сломался 6. Дети смеются

Гость: Гость:

1)Зажигались (какие?) яркие огни. 2)Роща (как?) быстро зашумела. 3)Поезд (как?) медленно тронулся. 4)Девочка кружиться (в чём?) в вальсе. 5)Компьютер сломался(когда?) сегодня. 6)Дети (как?) задорно смеются.