Дополни предложения второстепенными членами поставь к ним вопросы 1. Зажглись огни 2. Роща зашумела 3. Поезд тронулся 4. Девочка кружится 5. Комьпютер сломался 6. Дети смеются
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Дополни предложения второстепенными членами поставь к ним вопросы 1. Зажглись огни 2. Роща зашумела 3. Поезд тронулся 4. Девочка кружится 5. Комьпютер сломался 6. Дети смеются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Зажигались (какие?) яркие огни. 2)Роща (как?) быстро зашумела. 3)Поезд (как?) медленно тронулся. 4)Девочка кружиться (в чём?) в вальсе. 5)Компьютер сломался(когда?) сегодня. 6)Дети (как?) задорно смеются.
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