Пожалуйста напишите сочинение о милосердии своими словами дам 30 баллов!!!

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Само слово "милосердие" - сложное слово, состоящее из двух слов "милое" и "сердце". Для меня милосердие - это больше, чем доброта, неравнодушие. Но каждый из нас понимает это слово по своему. Можно сострадать человеку, но пройти мимо его горя. Можно много говорить и плакать, но ничего не делать при этом. Это тоже милосердие. А можно пойти и конкретно помочь и советом, и делом. У меня был такой случай. Во дворе у соседа отравили собаку. Одни соседи равнодушно наблюдали, как мучается пес, вторые - охали, вздыхали, а третьи, и я в том числе, помогли соседу отправить собаку в ветклинику. Собака выздоровела. На примере этого случая, я хотел показать, что сострадать могут все, но нужно не быть равнодушным, и если есть такая возможность, быстро прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Люди, давайте быть милосердными, от этого мир будет лучше!