Где расположены первый и второй нейроны симпатического и парасимпатического под??тделов
Биология
Где расположены первый и второй нейроны симпатического и парасимпатического под??тделов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симпатического:1ый-в сером веществе спинного мозга 2ой-в узлах, расположенных в виде цепочки по обеим сторонам спинного мозга (их отростки находятся в рабочих органах). Прасимпатического: 1ый-в продолговатом, среднем мозге и в крестцовой части спинного мозга. 2ой- в узле управляемого органа.
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