Где расположены первый и второй нейроны симпатического и парасимпатического под??тделов

Гость: Гость:

Симпатического:1ый-в сером веществе спинного мозга 2ой-в узлах, распо­ложенных в виде цепочки по обеим сторонам спинного мозга (их отростки находятся в рабочих органах). Прасимпатического: 1ый-в продолговатом, среднем мозге и в крестцовой части спинного мозга. 2ой- в узле управляемого органа.