Где ты вставишь одну букву,а где две?раз,два,три,четыре,пчть,будем мы слова считать.класс,суббота,группа,касса,теннис,кросс,хоккей и масса,вот крассовки,ва...а,Ваня И грамматика у Анны

Русский язык
Где ты вставишь одну букву,а где две?раз,два,три,четыре,пчть,будем мы слова считать.класс,суббота,группа,касса,теннис,кросс,хоккей и масса,вот крассовки,ва...а,Ваня И грамматика у Анны
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Гость:
Переднем водород никель дверь шпунт кот
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