Где ты вставишь одну букву,а где две?раз,два,три,четыре,пчть,будем мы слова считать.класс,суббота,группа,касса,теннис,кросс,хоккей и масса,вот крассовки,ва...а,Ваня И грамматика у Анны

Русский язык

Где ты вставишь одну букву,а где две?раз,два,три,четыре,пчть,будем мы слова считать.класс,суббота,группа,касса,теннис,кросс,хоккей и масса,вот крассовки,ва...а,Ваня И грамматика у Анны

Автор: Гость