В каких из этих слов твердые и мягкие согласные? Рысь, Медведь, тигр, лошадь

Русский язык
В каких из этих слов твердые и мягкие согласные? Рысь, Медведь, тигр, лошадь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рысь медведь лошадь в конце мягкие согл а тигр твердые согл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Плииз, напишите что вы думаете о романсе как жизнь без весны
Ответить
География
Назовите экологические проблемы Атлантического океана (ВКРАТЦЕ)
Ответить
Литература
Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить с...
Ответить
Английский язык
1. Why you (to smoke) in the room? 2. She (to read) the whole evining yesterday. 3. What you (to look) at? I (to look) at this monument. 4. He (...
Ответить