В каких из этих слов твердые и мягкие согласные? Рысь, Медведь, тигр, лошадь
Русский язык
В каких из этих слов твердые и мягкие согласные? Рысь, Медведь, тигр, лошадь
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Рысь медведь лошадь в конце мягкие согл а тигр твердые согл
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