Плииз, напишите что вы думаете о романсе как жизнь без весны
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Плииз, напишите что вы думаете о романсе как жизнь без весны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот романс грустный
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