Пожалуйста помогите с русским языком! Определите вид синтаксической связи в даны?? словосочетаниях: 1. Седьмая Линия 2. Разговаривал улыбаясь 3. Мечтая о лете 4. По утоптанной тропинке 5. Стала волноваться 6. С каждым д...

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Пожалуйста помогите с русским языком! Определите вид синтаксической связи в даны?? словосочетаниях: 1. Седьмая Линия 2. Разговаривал улыбаясь 3. Мечтая о лете 4. По утоптанной тропинке 5. Стала волноваться 6. С каждым днём 7. Волнуемый воспоминаниями 8. Наша крепость 9. По - домашнему уютный 10. Рисовал пейзаж Буду очень благодарна если поможете❤️

Автор: Гость