Пожалуйста помогите с русским языком! Определите вид синтаксической связи в даны?? словосочетаниях: 1. Седьмая Линия 2. Разговаривал улыбаясь 3. Мечтая о лете 4. По утоптанной тропинке 5. Стала волноваться 6. С каждым д...

Русский язык
Пожалуйста помогите с русским языком! Определите вид синтаксической связи в даны?? словосочетаниях: 1. Седьмая Линия 2. Разговаривал улыбаясь 3. Мечтая о лете 4. По утоптанной тропинке 5. Стала волноваться 6. С каждым днём 7. Волнуемый воспоминаниями 8. Наша крепость 9. По - домашнему уютный 10. Рисовал пейзаж Буду очень благодарна если поможете❤️
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких из этих слов твердые и мягкие согласные? Рысь, Медведь, тигр, лошадь
Ответить
Другие предметы
Плииз, напишите что вы думаете о романсе как жизнь без весны
Ответить
География
Назовите экологические проблемы Атлантического океана (ВКРАТЦЕ)
Ответить
Литература
Опишите, как, на ваш взгляд, выглядят музы, сравни своё предстовление с описанием музы в стихотворение с. я. надсона
Ответить
Русский язык
ПОЖАЛУЙСТА опредилите слова по его лексическому значению: а) Цвет фиалки и сирени. б) Заранее на меченны путь следования. в) Мысленно представить с...
Ответить