Сообщение записано 32-х символьного алфавита , содержит 40 символов , какой объём ин??ы оно несёт ?
Математика
Сообщение записано 32-х символьного алфавита , содержит 40 символов , какой объём ин??ы оно несёт ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 символов-320 бит 32 символа-256 бит
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