Сообщение записано 32-х символьного алфавита , содержит 40 символов , какой объём ин??ы оно несёт ?

Математика
Сообщение записано 32-х символьного алфавита , содержит 40 символов , какой объём ин??ы оно несёт ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 символов-320 бит 32 символа-256 бит
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