Где висит картина А.А.Пластова летом ???

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Эти же мысли навевает картинаПластова «Летом» (1952 г). Еще она помогает мысленно перенестись в жаркий день, на лоно природы, чтобы согреться под ласковыми лучами солнца и полюбоваться неотразимыми пейзажами. Совсем немного о творчестве автора. Чтобы понять, почему художник рисовал именно на эту тему, нужно немного рассказать о его творчестве в целом. АркадийАлександрович Пластов – родом из села. Мальчик имел возможность с детства любоваться природой, поэтому он воспел ее во многих своих работах. О художнике говорят, что он певец советского крестьянства