Где висит картина А.А.Пластова летом ???

Литература
Где висит картина А.А.Пластова летом ???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти же мысли навевает картинаПластова «Летом» (1952 г). Еще она помогает мысленно перенестись в жаркий день, на лоно природы, чтобы согреться под ласковыми лучами солнца и полюбоваться неотразимыми пейзажами. Совсем немного о творчестве автора. Чтобы понять, почему художник рисовал именно на эту тему, нужно немного рассказать о его творчестве в целом. АркадийАлександрович Пластов – родом из села. Мальчик имел возможность с детства любоваться природой, поэтому он воспел ее во многих своих работах. О художнике говорят, что он певец советского крестьянства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько квадратов изображено на рисунке? Переложи 4 палочки чтобы получилось 3 квадрата
Ответить
Окружающий мир
Желудок (наверно просто в голову пришло)
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение-МИНИАТЮРУ по картине ,,Стригунок,,7класс
Ответить
Русский язык
Как вы объясните слово швейцар
Ответить
Русский язык
Сочинение отзыв по картине васнецова иван царевич на серм волке
Ответить