Помогите написать сочинение-МИНИАТЮРУ по картине ,,Стригунок,,7класс

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Картина «Стригунок» — по-видимому, наиболее известная работа художника. На ней изображены жеребёнок и мальчик, который протягивает ему еду. Их фигуры, написанные крупным планом, занимают центр полотна. Слово «стригунок» означает и подростка, и молодого жеребёнка, которому подстригли гриву. На картине грива у коня действительно обстригли. Название картины, скорее всего, относится именно к жеребёнку. Основным фоном служит безоблачное голубое небо. Земля — узкая полоса с несколькими кустиками трав. В правом углу картины у горизонта виднеется крохотный силуэт бегущей лошади. Он написан серо-­голубой краской и поэтому кажется призрачным. Главные персонажи картины, напротив, выглядят почти ощутимыми, близкими. Жеребёнок стоит боком к зрителю. Его рыжевато-коричневая шкура лоснится тёмными пятнами. Морду он повернул к мальчику. Тот сидит на земле спиной к зрителю, чуть повернувшись к морде жеребёнка. Это мальчик-подросток, может быть, ему лет двенадцать. Одну ногу он подвернул под себя, видна подошва ступни, другая нога согнута в колене, ступня стоит на земле. Художник тщательно выписал босую ступню мальчика, большие кисти рук — в одной угощение для коня, другой мальчик опирается о землю. Светло-рыжие волосы мальчика коротко подстрижены. Из одежды на нём только потёртые штаны. У него худенькие острые плечи, на спине торчат лопатки. Лицо мальчика нарисовано в профиль. В нем нет ничего особенного, но весь его облик производит впечатление какой-то трогательной незащищённости. Возможно, в драке со сверстниками он неплохо может постоять за себя. Видно, что он не изнежен, как и большинство деревенских ребятишек — одет легко, хотя жары в картине не ощущается, сидит на земле, чего городским детям часто не позволяют, самостоятельно заботится о животном. Чувствуется, что он доверчив и открыт миру — в этом-то и кроется, по-видимому, ощущение ранимости и беззащитности, которое возникает при взгляде на картину. И жеребёнок под стать мальчику — такой же трогательный, угловатый, немного неуклюжий, с широко- раскрытыми глазами. Он доверчиво тянется к руке мальчика, протягивающего ему несколько листочков — может, растение, которое маленький конь особенно любит — и кусочек хлеба. Чем-то они похожи, этот юный человек и конь. И не только внешней угловатостью, их роднит что-то большее. Ведь и жеребёнок, точно так же, как человеческий ребёнок, доверчиво смотрит на окружающий мир, он так же, по сути, беззащитен, но может быстро бегать, хотя у него сильные копыта и зубы. Окружающий мир художник изобразил в голубых тонах, отчего всё вокруг кажется невозможными призрачным, как и бегущая лошадь вдали. Не только небо голубое — в голубоватых тонах написаны стебельки трав, и над землёй словно стелется прозрачный голубоватый туман. А фигуры жеребёнка и мальчика написаны живо и убедительно, они-то возможны, в противовес плывущей призрачности. Этому ощущению способствуют и тёплые тона, сочетающиеся с холодным фоном — рыжевато-коричневая шерсть жеребёнка, розовая кожа и рыжие волосы мальчика. Голубоватый фон картины создаёт ощущение мороза, звенящей утренней свежести. И дружба мальчика и коня, наверное, должна хоть немного согревать их обоих.